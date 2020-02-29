İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,2336
  • EURO
    6,8843
  • ALTIN
    319.519
  • BIST100
    105994
Dünya

AB'yi göçmen endişesi sardı

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye'den Avrupa'ya göçmen akınını 'endişeyle' izlediklerini bildirdi.

AA29 Şubat 2020 Cumartesi22:53 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 22:53

Von der Leyen, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "AB'nin Türkiye ile sınırındaki durumu yakından ve endişeyle takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Yunan ve Bulgar başbakanlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını aktaran Von der Leyen, "Bu aşamadaki en önemli önceliğimiz Yunanistan ve Bulgaristan'a tam destek sağlamak. Kara sınırımızda Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) yolu da dahil olmak üzere ek destek sağlamaya hazırız." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısının 36 bin 776 olduğunu bildirmişti.

Yunanistan'a gitmek için Edirne'ye gelen ve geceyi yaktıkları ateşin etrafında geçiren düzensiz göçmenler, zaman zaman Yunan polisinin attığı gaz ve ses bombalarına maruz kalıyor.

Düzensiz göçmenler sınırı yüzerek geçti

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Putin Rusya'da köşeye sıkıştı! Protesto gösterileri büyüyor
Putin Rusya'da köşeye sıkıştı! Protesto gösterileri büyüyor

Putin Rusya'da köşeye sıkıştı! Protesto gösterileri büyüyor

Şehitler Tepesi nedir? Şehitler Tepesi ne demek? Ne anlama geliyor?
Şehitler Tepesi nedir? Şehitler Tepesi ne demek? Ne anlama geliyor?

Şehitler Tepesi nedir? Şehitler Tepesi ne demek? Ne anlama geliyor?

Bölgeyi ağır bombardımana tuttular
Bölgeyi ağır bombardımana tuttular

Bölgeyi ağır bombardımana tuttular

SİHA'larımız Rus yapımı Pantsir'i böyle imha etti
SİHA'larımız Rus yapımı Pantsir'i böyle imha etti

SİHA'larımız Rus yapımı Pantsir'i böyle imha etti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.