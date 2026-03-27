İSTANBUL 21°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2026 Cuma / 9 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4678
  • EURO
    51,2918
  • ALTIN
    6329.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  Aceleyle savaşa gönderildiler! ABD'nin hatası binlerce askeri üsten kaçırttı
Aceleyle savaşa gönderildiler! ABD'nin hatası binlerce askeri üsten kaçırttı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta İran'ın misilleme atakları Orta Doğu'daki ABD askeri üslerine ciddi hasar verdi. The New York Times'ın haberine göre binlerce ABD askeri üslerini terk ederek otellere ve ofis alanlarına taşındı, görevlerini uzaktan sürdürmeye başladı. Yetkililer durumu ABD yönetiminin yaptığı bir yanlış hesaplama olarak nitelendirdi.

AA27 Mart 2026 Cuma 10:31 - Güncelleme:
ABONE OL

ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığı, İran'ın misilleme saldırıları sonrasında ciddi bir krizle karşı karşıya geldi. Üslerin savunmasız hale düştüğü ve askerlerin alışılmadık koşullarda görev yapmak zorunda kaldığı ortaya çıktı. Durum, Washington'daki karar alıcıların savaş planlamasındaki açıklarını gözler önüne serdi.

İRAN'IN MİSİLLEME SALDIRILARI ABD ÜSLERİNE CİDDİ HASAR VERDİ

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta İran'ın ABD ve İsrail'e misilleme saldırılarının ABD askerlerini "uzaktan çalışmaya" mecbur bıraktığı iddia edildi.

The New York Times'ın haberine göre, ismi verilmeyen yetkililer, İran'ın misilleme saldırılarının Orta Doğu'daki birçok ABD askeri üssüne "ciddi hasar" verdiğini belirtti.

Savaş başladığında bölgede 40 bine yakın ABD askeri bulunduğunu aktaran askeri yetkililer, bu askerlerden binlercesinin başka bölgelere yollandığını ancak pek çoğunun ise Orta Doğu'da kaldığını belirtti.

Öte yandan yetkililer, Orta Doğu'da kalan askerlerin artık eski üslerinde bulunmadıklarını iddia etti.

ABD ASKERLERİ OTELLERE TAŞINARAK UZAKTAN ÇALIŞMAYA GEÇTİ

İsmi verilmeyen kaynaklar, İran'ın ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak Orta Doğu'daki ABD üslerine saldırmasının, birçok ABD askerinin bölge genelindeki otellere ve ofis alanlarına taşınarak "uzaktan çalışmasına" neden olduğunu öne sürdü.

Askeri yetkililer, mevcut savaşın "bölgedeki üsleri savunmasız hale getirdiğini" ve askerlerin artık bu üslerde uzun süreli olarak yaşayamayacak veya görev yapamayacak duruma geldiğini ileri sürdü.

ABD YÖNETİMİNİN YANLIŞ HESAPLAMASI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Bu konu hakkında "daha iyi bir planlama yapılmadığını" belirten yetkililer, bunun İran'ın saldırılara nasıl tepki vereceği konusunda ABD yönetiminin yaptığı bir "yanlış hesaplamayı" yansıttığını vurguladı.

Bölgedeki askeri operasyonlar hakkında bilgilendirilen iki eski ABD yetkilisi, İran'ın bir misilleme saldırısında 1 askerin hayatını kaybettiğini belirtti.

Ayrıca askeri yetkililer, ABD yakıt ikmal uçaklarının, bölgedeki operasyonlara dahil edilmeden önce bölgede oryantasyon veya tatbikat yapmak için "neredeyse hiç zaman kalmadan aceleyle" savaşa sevk edildiğini iddia etti.

ABD Hava Kuvvetlerinden emekli başçavuş Wes Bryant, ABD'nin acil durum operasyon merkezleri kurma kapasitesi olduğunu ancak bu durumda kabiliyet kaybı yaşanacağını kaydetti.

  • ABD üsleri
  • İran misilleme saldırısı
  • Orta Doğu savaşı
  • uzaktan çalışma
  • New York Times

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.