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Dünya

Acı bilanço! Hindistan'daki tren kazasında can kaybı 6'ya çıktı

Hindistan'ın Bihar eyaletinde, yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

AA12 Ekim 2023 Perşembe 11:10 - Güncelleme:
Acı bilanço! Hindistan'daki tren kazasında can kaybı 6'ya çıktı
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Hindustan Times'ın haberine göre, Biha'ın Buxar bölgesindeki Raghunathpur istasyonu yakınlarında dün yolcu treninin raydan çıkması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 100 kişi yaralandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Vagonların raydan çıkması nedeniyle meydana gelen can kayıplarından üzüntü duyuyorum. Ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyorum. Yetkililer, kazadan etkilenen kişilere ellerinden gelen her türlü yardımı sağlamaktadırlar." ifadelerini kullandı.

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