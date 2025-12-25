Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Liberal, Türkiye'nin son 30 yılda ulaştığı siyasi, askeri ve ekonomik gücü ele alan dikkat çekici bir analiz yayımladı. Yunan gazeteci Costas Stoupas imzalı yazıda, Türkiye'nin özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde geçirdiği dönüşümün yalnızca Yunanistan'ı değil, Doğu Akdeniz'den Orta Doğu'ya kadar geniş bir bölgeyi doğrudan etkilediği vurgulandı.

"TÜRKİYE ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE GÜÇ KAZANDI"

"Türkiye imkansızı başardı" başlıklı analizde Stoupas, Ankara'nın son yıllarda bölgesel dengeleri değiştiren bir aktöre dönüştüğünü savundu. Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin güç kazandığını belirten Stoupas, "Türkiye bu kadar güçlenmeseydi, Yunanistan kendini bu ölçüde tehdit altında hissetmezdi. Atina'nın silahlanma refleksi ve ittifak arayışları bu sürecin sonucudur" değerlendirmesinde bulundu.

SAVUNMA VE SANAYİ VURGUSU

Analizde Türkiye'nin demografik üstünlüğüne özel bir yer ayrıldı. Stoupas, "Bir asır önce Türkiye'nin nüfusu Yunanistan'ın iki katı bile değildi, bugün ise yaklaşık sekiz katına ulaştı" ifadelerini kullanarak bunun stratejik sonuçlar doğurduğunu yazdı. Bu nüfusun Türkiye'ye ciddi bir iş gücü ve bilimsel kapasite sağladığını belirten Stoupas, geniş iç pazar sayesinde savunma ve sanayi yatırımlarının sürdürülebilir olduğuna dikkat çekti.

"GÜÇ DENGESİN NET BİÇİMDE TÜRKİYE LEHİNE DEĞİŞTİ"

Liberal'deki analize göre Türkiye, son yıllarda teknolojik ve jeopolitik hamleleriyle bölgesel güç konumunu pekiştirdi. Bu süreçte Ankara'nın Batı ile ilişkilerinde gerilim yaşadığını ve İsrail'le açık bir rekabet hattına girdiğini belirten Stoupas, buna rağmen güç dengesinin net biçimde Türkiye lehine değiştiğini savundu.

Türkiye'nin Suriye ve Libya gibi sahalarda etkisini artırmasına karşılık Yunanistan'ın hızla silahlanmaya yöneldiği de analizde yer aldı. Ege'deki gerilimlere değinen Stoupas, Atina'nın "Mavi Vatan" doktrinine karşı direndiğini ancak demografik, ekonomik ve jeopolitik gerçeklerin değiştiğini ifade etti.

TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİ

Stoupas, Yunanistan'ın Fransa ve ABD ile ilişkilerinin yanı sıra İsrail ile kurduğu ortaklığı en kritik başlıklardan biri olarak değerlendirdi. Analizde, İsrail'in Türkiye'nin yükselişini "varoluşsal bir tehdit" olarak gördüğü öne sürülürken, Tel Aviv'in ABD'den yıllık yaklaşık 20 milyar dolar askeri yardım aldığı hatırlatıldı.

Yunanistan–GKRY–İsrail hattının Türkiye'yi çevrelemeyi amaçladığını iddia eden Stoupas, bu iş birliğinin Ankara'nın bölgesel güç hedefini sınırlamayı amaçladığını savundu.

