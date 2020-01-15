AA/star.com.tr 15.01.2020 11:59 - Güncelleme: 15.01.2020 11:59

İran devlet televizyonuna göre, başkent Tahran'da kabine toplantısında konuşan Ruhani, "Biz bölgede güvenlik sorunu yaşanmasını istemiyoruz. Bu bölgeden, savaşmadan akıllıca gidin. Bugün ABD askerleri güvende değil. Yarın Avrupa askerleri de güvende olmayabilir. Gelin, nükleer anlaşmaya geri dönelim." dedi.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin bölge güvenliğini olumsuz etkilediğini dile getiren Ruhani, "Bölgedeki güvenlik sorunu da ABD, Avrupa ve dünyanın güvenliğini olumsuz etkileyecektir." ifadelerini kullandı.

- ZARİF: TRUMP OPERASYONU 7 AY ÖNCE PLANLADI

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Yeni Delhi’de düzenlenen Raisina zirvesinde bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.



Zarif burada yaptığı açıklamada "ABD Başkanı Trump, Süleymani'yi öldürmeyi 7 ay önce planladı." dedi.

- ABD İLE DOĞRUDAN MÜZAKERE OLACAK MI?

Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşma için doğrudan yapılacak müzakereler söylemine karşı çıkarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı anlaşmanın ne kadar süreceğini bilemediğini söyledi.

Zarif, 'ABD ile bir anlaşmamız vardı ve bu anlaşmayı bozdu. Eğer Trump'la bir anlaşma yaparsak ne kadar sürecek, 10 ay mı?' dedi.

- UKRAYNA UÇAĞININ DÜŞÜRÜLMESİ



Cumhurbaşkanı Ruhani, İran askeri yetkililerini, Ukrayna uçağının düşürülmesiyle ilgili gerçekleri kamuoyuyla "samimi" bir şekilde paylaşmaya davet etti.

Ruhani, "Halk yöneticilerden samimi ve sadıkane davranış bekliyor. Ben, Genel Kurmay ve askeri kuvvetlerden rica ediyorum. Başından sonuna, olayın ayrıntılarını halkla paylaşın. Halktan özür dileyelim." diye konuştu.

Yolcu uçağının vurulmasının ülkede herkesi şoke ettiğini dile getiren Ruhani, "Ben İran-Irak Savaşı'nda 7 yıl boyunca savunma sisteminden sorumlu kişiydim. Ne savaş, ne de İran tarihinde böyle bir olay görülmemiştir." değerlendirmesini yaptı.