Açık açık uyardı: Ateşkes anlaşması çökebilir

AA 15 Temmuz 2021 Perşembe 22:34 - Güncelleme: 15 Temmuz 2021 Perşembe 22:34

Kubis, BM Güvenlik Konseyi toplantısında Libya'daki son siyasi durum ve 24 Aralık'ta yapılması planlanan ulusal seçimler hakkında bilgi verdi.

Ülkedeki gelişmeler konusunda karamsar bir tablo çizen Kubis, "Korkarım ki Libya'daki taraflar önümüzdeki 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin faydalarına hazır değiller." dedi.

Kubis, seçimlerin planlanan tarihte yapılması için bazı tarafların önkoşullar koymakta ısrar ettiğini belirterek, "Libya'nın şu ana kadar kazandığı ivmeyi kaybetmesinden korkuyorum. Siyasi süreç durmaya devam ederse ateşkes anlaşması çökebilir." diye konuştu.

Libyalı bütün taraflara seçimlerin zamanında yapılması için gerekli tüm çabayı ortaya koymaları çağrısı yapan Kubis, ülkenin geleceği için farklılıkların kenara bırakılarak uzlaşmaya varılması gerektiğini kaydetti.

Kubis, Libya'da ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana insani durumda iyileşme görüldüğü bilgisini de paylaşarak, "Ancak durum, özellikle Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya akan göçmen ve mülteci sayısındaki artışla birlikte hala çok zor." ifadelerini kullandı.

BM, 23 Ekim 2020'de, İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan görüşmeler kapsamında Libya'daki çatışmaların iki tarafının ateşkes anlaşmasına vardığını duyurmuştu.