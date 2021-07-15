İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2021 Perşembe / 5 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5702
  • EURO
    10,14
  • ALTIN
    504.048
  • BIST100
    1367.25
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Açık açık uyardı: Ateşkes anlaşması çökebilir
Dünya

Açık açık uyardı: Ateşkes anlaşması çökebilir

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve Libya Destek Misyonu Başkanı Jan Kubis, siyasi sürecin tıkanması durumunda Libya'daki ateşkes anlaşmasının çökebileceği uyarısında bulundu.

AA15 Temmuz 2021 Perşembe 22:34 - Güncelleme: 15 Temmuz 2021 Perşembe 22:34
ABONE OL

Kubis, BM Güvenlik Konseyi toplantısında Libya'daki son siyasi durum ve 24 Aralık'ta yapılması planlanan ulusal seçimler hakkında bilgi verdi.

Ülkedeki gelişmeler konusunda karamsar bir tablo çizen Kubis, "Korkarım ki Libya'daki taraflar önümüzdeki 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin faydalarına hazır değiller." dedi.

Kubis, seçimlerin planlanan tarihte yapılması için bazı tarafların önkoşullar koymakta ısrar ettiğini belirterek, "Libya'nın şu ana kadar kazandığı ivmeyi kaybetmesinden korkuyorum. Siyasi süreç durmaya devam ederse ateşkes anlaşması çökebilir." diye konuştu.

Libyalı bütün taraflara seçimlerin zamanında yapılması için gerekli tüm çabayı ortaya koymaları çağrısı yapan Kubis, ülkenin geleceği için farklılıkların kenara bırakılarak uzlaşmaya varılması gerektiğini kaydetti.

Kubis, Libya'da ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana insani durumda iyileşme görüldüğü bilgisini de paylaşarak, "Ancak durum, özellikle Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya akan göçmen ve mülteci sayısındaki artışla birlikte hala çok zor." ifadelerini kullandı.

BM, 23 Ekim 2020'de, İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan görüşmeler kapsamında Libya'daki çatışmaların iki tarafının ateşkes anlaşmasına vardığını duyurmuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.