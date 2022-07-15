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Dünya

Açık artırmada satıldı! Bir salkımı 10 bin 800 dolar

Japonya'da özel olarak yetiştirilen yüksek kaliteli üzümlerin bir salkımı, yılın ilk açık artırmasında 1.5 milyon yenlik (yaklaşık 10 bin 800 dolar) rekor fiyata alıcı buldu. Sadece yüksek kriterleri karşıladığı taktirde satışa sunulabilen üzümlerin her birinin en az 3.1 santimetre çapında ve yüzde 18 veya daha fazla şeker oranına sahip olması gerekiyor.

IHA15 Temmuz 2022 Cuma 16:39 - Güncelleme:
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Japonya'da özel olarak yetiştirilen yüksek kaliteli kırmızı üzüm cinsi Ruby Roman için sezonun ilk açık artırması, üzümlerin yetiştirildiği Ishikawa eyaletinde gerçekleştirildi. Her bir tanesi pinpon topu büyüklüğünde olan, lezzetiyle meşhur üzümlere sahip olabilmek için verilen kıyasıya mücadeleyi kaplıca otelleri işleten bir şirket kazandı. 800 gram ağırlığındaki 27 üzüm tanesinden oluşan salkıma 1.5 milyon yen (yaklaşık 10 bin 800 dolar) ödeyen firma, üzümleri misafirlerine sunacağını açıkladı.

YÜKSEK KRİTERLERE SAHİP

Ishikawa eyaleti öncülüğünde ilk olarak 2008'de piyasaya sürülen Ruby Roman cinsi üzümler, yüksek şeker içeriği ve aşırı sulu olması nedeniyle üst kalite kategorisinde değerlendiriliyor. Sadece yüksek kriterleri karşıladığı taktirde satışa sunulabilen üzümlerin her birinin en az 3.1 santimetre çapında ve yüzde 18 veya daha fazla şeker oranına sahip olması gerekiyor.

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