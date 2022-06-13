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Dünya

Açıkça itiraf etti: Türkiye'ye karşı tarafsız değiliz

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Menendez, Türkiye-Yunanistan geriliminde Atina'nın tarafında olduklarını açıkça dile getirdi.

13 Haziran 2022 Pazartesi 08:23 - Güncelleme:
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ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Yunanistan ve Türkiye arasındaki konularda Atina yönetiminin tarafını tuttuğunu açıkça itiraf etti.

Menendez, "Yunanistan ile Türkiye arasında tarafsız olsaydık; ABD'nin, Yunanistan'daki ayak izini genişleten büyük bir 'Askeri Güvenlik İşbirliği Anlaşması'na imza atmazdık" dedi.

ABD-Yunanistan Savunma İşbirliği Anlaşması uyarınca Yunanistan, Türkiye sınırındaki Dedeağaç Üssü ve Girit Adası'ndaki Suda Üssü de dahil olmak üzere, ülkedeki Amerikan üslerinde daha fazla ABD askerinin konuşlandırılmasına izin verecek. Yenilenen anlaşma ile ABD, Yunan askeri üslerine de erişim hakkına sahip olacak.

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