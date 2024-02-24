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Dünya

Açıkça meydan okudu! ''Rusya'ya havada da asimetrik bir cevap vereceğiz''

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, yakın zamanda Rusya'ya havada da asimetrik bir yanıt vereceklerini belirterek, 'Yanan Rus uçaklarının sayısı daha da artacak.' ifadesini kullandı.

AA24 Şubat 2024 Cumartesi 13:47 - Güncelleme:
Açıkça meydan okudu! ''Rusya'ya havada da asimetrik bir cevap vereceğiz''
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Sırskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2. yılı olduğuna işaret ederek, bunun, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yaşanan en büyük savaş olduğunu kaydetti.

Ukrayna'nın savaşa direndiğini ifade eden Sırskiy, silah ve tahliye arasında silahları seçtiklerini, başkent Kiev'i, Yılan Adası'nı kurtardıklarını hatırlattı.

Sırskiy, sonra Harkiv taarruzu gerçekleştirildiğini ve Herson'un kurtarıldığını belirterek, "Ukrayna'nın karşı taarruz girişimi de oldu ancak ne yazık ki nesnel koşullar nedeniyle istenen sonuç elde edilemedi. Bugün tüm cephe hattı boyunca düşmanla savaşmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Rus saldırılarını püskürtmeyi sürdüren tüm Ukrayna askerlerine teşekkür eden Sırskiy, ayrıca askeri destek sağlayan uluslararası ortaklarına da minnettar olduğunu kaydetti.

Sırskiy, yakın zamanda Rusya'ya havada da asimetrik bir yanıt vereceklerini belirterek, "Yanan Rus uçaklarının sayısı daha da artacak. Devlet yönetimi bunun için mümkün olan her şeyi yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün, Rusya'ya ait "A-50" tipi uzun menzilli radar tespit uçağını vurduklarını açıklamıştı.

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