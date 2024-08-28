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Dünya

Fransa-Almanya ortaklığında skandal! Açıkça terör örgütü PKK propagandası yaptılar

Fransız-Alman televizyon kanalında terör örgütü PKK propagandası yapıldı. Sözde belgeselde terör örgütünün Avrupa'daki birçok elebaşının konuşturulduğu gözlendi.

AA28 Ağustos 2024 Çarşamba 13:07 - Güncelleme:
Fransa-Almanya ortaklığında skandal! Açıkça terör örgütü PKK propagandası yaptılar
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Fransız-Alman ortak televizyon kanalı ARTE'de "Avrupa'da PKK: Silahlı mücadele mi, terörizm mi?" başlıklı bir sözde belgesel yayınlandı.

Televizyon kanalının terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı belgeselde, Fransa Komünist Partisinden (PCF) eski senatör Laurence Cohen ile yapılan röportaja yer verildi.

Terör örgütünün Avrupa'daki birçok elebaşının konuşturulduğu sözde belgeselde ayrıca Fransa'da PKK/KCK bağlantılı grupların çatı yapılanması olan Kürt Demokratik Konseyi (CDK-F) Eş Başkanı Şahin Polat ve CDK-F sözcüsü Berivan Fırat'ın, örgütün bu bağlantılarını savunduğu röportajlar yer aldı.

PKK/KCK'nın Fransa'da ve Avrupa genelinde nasıl finanse edildiğine değinilen belgeselde, Avrupa genelinden her yıl örgüte yaklaşık 20 milyon avro tutarında para akışı sağlandığı belirtildi.

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