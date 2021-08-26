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Dünya

Açıkça uyardılar: Önlem alınmazsa 98 bin kişi daha ölecek

Koronavirüse karşı mücadelesini aralıksız sürdüren ABD, korkunç bir gerçeği daha açıkladı. Yetkililer önlem alınmazsa aralık başına kadar yaklaşık 98 bin kişinin daha hayatını kaybedebileceği açıklandı.

AA26 Ağustos 2021 Perşembe 21:40 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 21:40
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Washington Üniversitesinin araştırmasındaki modele göre, aralık başına kadar ülkede 98 bin kişinin daha hayatını kaybedeceğini öngörüldü.

ABD'de yaşanan dördüncü dalgayla Kovid-19 kaynaklı ölümlerin günde 1100'e yükselerek marttaki seviyeye ulaştığını açıklayan Washington Üniversitesi yetkilileri, ölümlerin eylül ortasında günde 1400 kişi seviyesine ulaştıktan sonra düşüşe geçeceğini tahmin ettiklerini açıkladı.

Yetkililer, aynı modele göre ülkede herkesin maske takması durumunda öngörülen 98 bin ölümün yüzde 50'sinin önlenebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Yetkililer, dün 632 bini geçen ABD'deki Kovid-19 kaynaklı ölümlerin, aralıkta 730 bini aşabileceğini vurguladı.

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