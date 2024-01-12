Açıklanan belgelerden güzellik kraliçesi çıktı! Epstein dosyasında Banu K. detayı

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein davasında mühürlü dosyaların kamuoyu ile paylaşılmasıyla adeta yer yerinden oynadı. Paylaşılan 5. kısımda iki Türk'ün de isminin geçmesi, davanın sadece ABD ile ilişik olmadığını ve uluslararası bir boyut kazandığını gözler önüne serdi. Dosyada ismi geçen Banu K.'nın eski Türkiye güzeli olduğu ortaya çıktı. Dosyadaki ikinci isim olan T. Fırat'ın 5 yıldızlı otelde çalışan ve büyük olasılıkla iş amacıyla Epstein'ın uçağına binen bir kişi olduğu tahmin ediliyor. Dosyalardaki bilgiye göre eski Türkiye güzeli Banu K. Miami'de kuaförde çalışırken Esptein'in evine gitti ve burada tecavüze uğradı, şiddet gördü. Pedofili milyarderin "Lolita Ekspresi" adını verdiği, suç ağının lojistiğini sağladığı uçağının kayıt belgelerinde Banu K.'nın adının geçiyor olması iddiaları doğrular nitelikte.

KOD ADI: JANE DOE

Dosyalardaki isimlerin açıklanmasının ardından B.K. isimli bir Türk kadının da, Epstein'in kurbanları arasında bulunduğu anlaşıldı. Eski Türkiye B.K.'nın Epstein'in tecavüz ettiği kadınlar arasında yer alan ve skandal ilk duyulduğunda, kimliğinin gizlenmesi için adı dosyada anonim bir isim olan "Jane Doe" isimli Türk kadın olduğu tahmin ediliyordu. Dosyaların açıklanmasının ardından B.K.'nın eski Türkiye güzeli Banu K. olduğu anlaşıldı. 1990'lı yıllarda Türkiye güzeli seçilen Türk kadının Epstein tarafından uzun süre şiddete ve tecavüze maruz bırakıldığı anlaşılmıştı.

KUAFÖR OLARAK EPSTEIN'IN EVİNE GİTTİ

O dönemde yapılan haberlerde adı Jane Doe olarak yazılan Türk kadının 2001 yılında Türkiye'den Florida eyaletine geldiği yazılmıştı. Haberlere göre, Türk kadın olayı yaşadığı yıllarda 26 yaşındaydı. Şu an bir emlak komisyoncusu olduğu belirtilen kadın Epstein çiftiyle bir mangal partisinde tanıştı. Kadın yaşadığı olayı anlatırken, 2006-2007'de patronunun evinde Epstein'ın kız arkadaşı Maxwell ile tanıştığını belirtti. Daha sonra saçlarını kesmek için Epsitein'ın evine giden Banu K. sapkın milyarderin kendisine tecavüz ettiğini kaydetti.

TİMSAHLARA YEDİRMEKLE TEHDİT ETTİ

Dosyada geçen ifadelere göre Epstein Banu K.'yı su birikintisine götürdü. Ona, geçmişte diğer kızların başına geldiği gibi, kendisinin de bu su birikintisine düşeceğini, ne olduğunu açıklayacak olursa timsahlar tarafından yutulacağını açık ve ayrıntılı bir şekilde anlattı. Türk kadın polisi arayacağını söyledi ancak bunun yerine Maxwell polisi kendisinin aradığını iddia etti.

8 YAŞINDAKİ OĞLUYLA TEHDİT ETTİLER

Kısa bir süre sonra polis olduklarını iddia eden iki kişi geldi ve kadını fuhuş suçundan tutuklamakla tehdit etti. Ayrıca kadını sınır dışı etmekle ve 8 yaşındaki oğlunu da götürmekle tehdit ettiler. Kadın daha sonra Maxwell ve Epstein'ın zorlamasıyla oğlunu yanına aldı ve Napoli'deki bir otele gitti. Epstein'ın burada kadına çocuğunun da bulunduğu ortamlarda tecavüz etmek gibi sapıklıklar yaptığı da haberlere konu olmuştu. Dosyadaki bilgilerden ve çıkan haberlerden Banu K.'nın daha sonra emlakçı olarak sistem içinde yer almaya başladığı da iddia ediliyor.

4 ÇOCUK KAÇIRILDI İDDİASI

Epstein'in Fransız ortağı Jan Luc Brunel ile Türkiye'ye daha önce gelip gittiği iddia ediliyor. Epstein'ın pilotunun ifadesine dayandırılan ifadelerde "Brunel'in Türkiye'den kız çocuklarını getirdiğinde yanında Banu K. da vardı" denildi. Pilotun 2010 yılında alınan ifadelerinden yola çıkılarak yapılan haberlerde, "Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde oteller ile anlaşarak çocuk oyuncu ve dizi oyuncusu bulma kılıfı altında otellerde seçme yaptırarak kayıtlara göre en az 4 çocuğun Epstein şebekesine getirilmesinde katkısı olduğu biliniyor fakat bu sayının daha fazla olduğu düşünülüyor" denilmişti.

ADALET BAKANI ÖLÜMÜ ÖRTBAS MI ETTİ?



Amerikalı sapkın milyarder Jeffrey Epstein'in kardeşi Mark Epstein, eski ABD Adalet Bakanı Bill Barr'ı, kardeşinin ölümünün üstünü örtmekle suçladı. Mark Epstein, NewsNation adlı kablolu TV'de katıldığı bir programda, kardeşinin ölümünü "görünür bir intihar" olarak açıklayan eski ABD Başkanı Donald Trump döneminin Adalet Bakanı Barr'ı eleştirdi. Mark Epstein, kardeşinin, eski Başkan Trump ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton hakkında bazı "kirli bilgileri" ortaya çıkardığını ancak bunların detaylarını kendisine söylemediğini öne sürdü. Mark Epstein, "Bill Barr'a sorun. Eğer bunu (Epstein'ın ölümünü) gizliyorsa, ki öyle görünüyor, kimin için gizliyordu? Bill Barr kimi koruyordu?" diye konuştu. Epsitein dava sırasında kendisine yöneltilen bütün suçlamaları "ABD Anayasası'nın 5. maddesine" (herhangi bir suçla itham edilen bir kişinin kendisine sorulan sorulara cevap vermemesi ) dayanarak cevapsız bırakmıştı. Davası sürerken hücresinde ölü bulunan ve intihar ettiği söylenen Epsitein'ın, davada açıklamadığı gerçeklerle önde gelen isimlere şantaj yaptığı ve bu yüzden hücresinde öldürülmüş olabileceği düşünülüyor.