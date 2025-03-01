Acil durumlarda kullanılacak 'su ejderi' için tüm testler tamamlandı

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Çin Havacılık Sanayi Kurumu (AVIC) modelin, uçuşa elverişlilik başvurusu öncesi tüm testleri tamamladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, uçakla son 2 yılda 2 bin 14 test uçuşu yapıldığı ve toplam 3 bin 560 saat uçuş süresi kaydedildiği belirtildi.

Test uçuşlarında meteorolojik koşulları yakalayabilmek için uçağın ülkenin farklı bölgelerine seferler yaptığı aktarıldı.

Şirket, modelin uçuşa elverişliliğini tescil edecek "tip lisansı" için bu yıl içinde başvuru yapmayı planlıyor.

"SU EJDERİ"

Acil durum ve afet kurtarma görevlerinde kullanılmak üzere tasarlanan "AG600" sınıfı amfibik uçaklar, "Kulong (su ejderi)" kod adıyla da anılıyor.

Uçakların, orman yangınlarını söndürme, denizde arama-kurtarma ve diğer kritik acil durum görevlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Özel olarak orman yangınlarında kullanılmak üzere geliştirilen "AG600M" modeli, 60 tonla kalkış yapabilirken, 12 tona kadar su taşıyabiliyor.

Uçağın alçak irtifada düşük hızlarda seyredebilmesinin yangın bölgelerine etkin müdahalede avantaj sağlayacağı öngörülüyor.

Yangın söndürme uçağının karadan ve denizden havalandığı ilk test uçuşları, 2022'de yapılmıştı.