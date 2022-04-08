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Dünya

Acil iniş yapan uçak pistte ikiye ayrıldı

Alman kargo şirketi DHL'ye ait bir uçak, Kosta Rika'nın başkenti San Jose'deki havaalanına acil iniş yaptıktan sonra parçalanarak ikiye ayrıldı.

IHA8 Nisan 2022 Cuma 10:19 - Güncelleme: 8 Nisan 2022 Cuma 10:19
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Almanya merkezli kargo şirketi DHL'ye ait Boeing 757 tipi kargo uçağında, Juan Santamaria Havalimanından kalkıştan kısa süre sonra arıza meydana geldi. Mekanik arıza yaşadığı belirtilen uçak, 25 dakika sonra geri dönmek zorunda kaldı. Havalimanına acil iniş yapan uçak, pist sonunda dönerek kırıma uğradı. İkiye bölünen uçakta bulunan 2 mürettebat üyesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mürettebatın, yetkilileri "hidrolik bir sorun" konusunda uyardığı belirtilirken, kaza ülkenin en büyük havaalanındaki operasyonların aksamasına neden oldu.

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