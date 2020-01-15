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Dünya

Acil inişe hazırlanan yolcu uçağı yakıtını yerleşim birimi üzerine boşalttı

ABD'de acil iniş yapmaya hazırlanan bir uçağın yakıtını okulların bulunduğu bölge üzerinde boşaltması sonucu çoğu çocuk en az 60 kişi rahatsızlandı.

AA15.01.2020  12:07 - Güncelleme: 15.01.2020  12:19

BBC'nin haberine göre, Delta Airlines şirketine ait yolcu uçağı motor arızası nedeniyle havalandığı Los Angeles Uluslararası Havaalanı'na acil iniş yaptı.

Uçağın yükünü azaltmak için yakıtını Cudahy kasabası üzerinde boşaltması sonucu bölgedeki 6 okulda öğrenim gören çoğu çocuk 60 kişide solunum problemleri ve cilt tahrişleri meydana geldi.

Havaalanına 26 kilometre uzaklıktaki Cudahy'de Park İlkokulunun iki sınıfının olay sırasında bina dışında olduğu belirtildi.

Cudahy Belediye Başkanı Elizabeth Alcantar, olay nedeniyle çok üzgün olduğunu belirterek "Bu bir ilkokul, bunlar küçük çocuklar." ifadesini kullandı.

Delta Airlines, uçağın "güvenli iniş ağırlığına erişmek için normal prosedür gereği" yakıtını boşalttıktan sonra güvenli iniş yaptığını açıkladı.

Federal Havacılık İdaresi ise konuyla ilgili soruşturma başlattığını bildirdi.

Havacılık kuralları gereği acil inişler sırasında uçaklar sadece belirlenen bölgeler üzerinde ve yüksek irtifada yakıtlarını boşaltabiliyor.

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