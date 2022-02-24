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Dünya

Acil toplantı sonrası duyurdu: AB, Ukrayna'ya yardım edecek

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, AB'nin Ukrayna'ya mali ve tıbbi yardımda bulunacağını söyledi.

AA24 Şubat 2022 Perşembe 18:38 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 18:38
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Sanchez, Ulusal Güvenlik Konseyinin Kral 6. Felipe başkanlığında yaptığı acil toplantı sonrasında basına açıklama yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin, "Avrupa'ya yıllarca refah ve istikrar sağlayan ilke ve değerlere yönelik bir saldırı" olduğunu vurgulayan Sanchez, "AB, Ukrayna'ya yardım edecek." şeklinde konuştu.

İspanya Başbakanı, AB'den Ukrayna'ya yapılacak yardımları "mali, insani refahı korumaya yönelik ve tıbbi malzemeler" olarak sıraladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin "büyük sonuçları olacağını, bunun cezasız kalmayacağını" kaydeden Sanchez, özellikle enerji piyasalarında zor bir sürecin başlayacağını, İspanya hükümeti olarak buna karşı hazırlık yaptıklarını ifade etti.

Sanchez ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Rus askerlerini hemen geri çekmesi, düşmanlığı sona erdirmesi, Minsk anlaşmasına ve uluslararası hukuka uyması çağrısında bulundu.

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