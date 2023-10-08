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Dünya

Acil yardım çağrısında bulundular... Afganistan'da yaşanan felakette can kaybı 2 bin 445'e çıktı

Afganistan'ın Herat vilayetinde dün meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 445'e çıktı.

AA8 Ekim 2023 Pazar 17:23 - Güncelleme:
Acil yardım çağrısında bulundular... Afganistan'da yaşanan felakette can kaybı 2 bin 445'e çıktı
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AA muhabirine konuşan Taliban geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Sözcüsü Molla Canan Saik, güncel verileri paylaştı. Saik, dün meydana gelen depremlerde 2 bin 445 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Öğle saatlerinde 9 bin 240 olarak açıklanan yaralı sayısının hatalı olduğunu kaydeden Sözcü Saik, güncel yaralı sayısının 2 bin 440 olduğunu belirtti.

Saik, kayıpların çoğunun Zindecan ilçesinin 13 köyünde olduğunu ve depremlerde 1320 evin de yıkıldığını ifade etmişti.

"ACİL YARDIM" ÇAĞRISI

Herat Valisi Nur Ahmed İslamcar, uluslararası topluma depremzedeler için acil yardım çağrısında bulunarak, acil şekilde ilaç ve gıda yardımına ihtiyaç duyduklarını bildirmişti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, dün Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde yerel saatle 11.00'den itibaren art arda 6,3, 5,5, 4,7, 6,3, 5,9, 4,6 ve 4,8, ardından da 4,9 büyüklüğünde çok sayıda deprem meydana gelmişti.

Paktika vilayetinde Haziran 2022'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde de yaklaşık 1200 kişi yaşamını yitirmişti.

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