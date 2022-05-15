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Dünya

Okinawa'daki gösteride, adadaki ABD askeri üslerin sayısının azaltılması çağrısı

Japonya'nın Okinawa eyaletinde düzenlenen gösteride, ada genelinde konuşlanan askeri üslerin sayısının azaltılması çağrısı yapıldı.

AA15 Mayıs 2022 Pazar 07:19 - Güncelleme:
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Adanın, Japon egemenliğine iade edilmesinin 50. yıl dönümünde, Okinawa'da konuşlanan ABD'ye ait askeri üsler, ülke gündemini meşgul ediyor.

Ginowan ilçesindeki ABD'ye ait Futenma Hava Üssü yakınlarında başlayan yaklaşık 9 kilometrelik yürüyüşe katılanlar "üslerin olmadığı Okinawa" taleplerini dile getirdi.

Okinawa'da konuşlanan üslerinin sayısının azaltılması çağrısı yapılan ve yaklaşık 1000 kişinin katıldığı yürüyüş, ABD'ye ait Kadena Hava Üssü yakınlarında sona erdi.

- YÜZDE 70,6

ABD'nin yaklaşık 85 askeri üssünün Japonya genelinde konuşlandığı biliniyor.

Japonya yüzölçümünün yüzde 0,6'sını oluşturan Okinawa, ülke genelinde ABD askeri tesislerinin toplam arazi alanlarının yüzde 70,6'sına ev sahipliği yapıyor.

Okinawa'da ABD'nin askeri üslerinin, Japonya genelindeki ABD üslerine oranı, Japon egemenliğine iade edildiği 1972'de yüzde 58,7 iken, halihazırda yüzde 70,6.

Ülkenin en güneybatısında yer alan adaya, füze denemelerini artıran Kuzey Kore ile bölgede askeri faaliyetlerini artıran Çin'e karşı "stratejik önem" atfediliyor.

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