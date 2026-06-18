Adalet 15 yıl sonra tecelli etti: İspanya hükümeti servet ödeyecek

İspanya Yüksek Mahkemesi, farklı cinsel saldırı vakalarına karıştığı sanılarak 15 yıl hapis yatan Fas vatandaşı Ahmed Tommouchi'ye İspanya devletinin 2,5 milyon avro tazminat ödemesine karar verdi.

Tommouchi, Katalonya bölgesinde 1991'de meydana gelen bir dizi cinsel saldırı suçlamasından toplam 24 yıl hüküm giymişti.

Cezasının yarısından fazlasını çektikten sonra 18 Eylül 2006'da şartlı tahliye edilen Tommouchi, haksız yere cezaevinde kaldığını savunarak tazminat almak için Adalet Bakanlığına yaptığı ilk başvuru reddedilse de daha sonra gittiği temyizde kazandı.

Uzman raporları ile suçsuzluğu kabul edilen Fas vatandaşı Tommouchi'ye İspanya devleti 2,5 milyon avro tazminat ödemek zorunda kaldı.