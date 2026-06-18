İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Haziran 2026 Perşembe / 3 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,4523
  • EURO
    53,2952
  • ALTIN
    6339.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Adalet 15 yıl sonra tecelli etti: İspanya hükümeti servet ödeyecek
Dünya

Adalet 15 yıl sonra tecelli etti: İspanya hükümeti servet ödeyecek

İspanya'da cinsel saldırı suçlamasıyla hüküm giyerek 15 yıl hapis yattıktan sonra suçsuzluğu ortaya çıkan Fas vatandaşı, devletten 2,5 milyon avro tazminat alacak.

AA18 Haziran 2026 Perşembe 17:18 - Güncelleme:
Adalet 15 yıl sonra tecelli etti: İspanya hükümeti servet ödeyecek
ABONE OL

İspanya Yüksek Mahkemesi, farklı cinsel saldırı vakalarına karıştığı sanılarak 15 yıl hapis yatan Fas vatandaşı Ahmed Tommouchi'ye İspanya devletinin 2,5 milyon avro tazminat ödemesine karar verdi.

Tommouchi, Katalonya bölgesinde 1991'de meydana gelen bir dizi cinsel saldırı suçlamasından toplam 24 yıl hüküm giymişti.

Cezasının yarısından fazlasını çektikten sonra 18 Eylül 2006'da şartlı tahliye edilen Tommouchi, haksız yere cezaevinde kaldığını savunarak tazminat almak için Adalet Bakanlığına yaptığı ilk başvuru reddedilse de daha sonra gittiği temyizde kazandı.

Uzman raporları ile suçsuzluğu kabul edilen Fas vatandaşı Tommouchi'ye İspanya devleti 2,5 milyon avro tazminat ödemek zorunda kaldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Pedalları karıştırdı, dükkana daldı! ''İçeri girmesine rağmen hala gaza basıyordu''

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.