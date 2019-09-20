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‘Adaletsiz’liğin kolajı

İnternet alemi ilizyonlarla dolu.

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Herkes birşey anlatma dikkat çekme derdinde. Türk kullanıcı Uğur Gallen  Instagram’dan yayınladığı son kareler ile sosyal medyada kendisine geniş yer buldu. Özellikle Rönesans tablolarına yaptığı dokunuşlar ile sosyal medyada tanına Instagram sanatçısı Gallen, iki farklı dünyayı tek karede birleştirdi. ‘Gerçeği’ tek bir kareye sığdırıp, tokat gibi yüzümüze çarptı. Bored Panda‘da yayınlanan ve amacı insanları düşündürtmek olan çalışmalarda gezegenimizdeki adaletsizliğe dikkat çekiliyor.  

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