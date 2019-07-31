Adamın ısırdığı yılan öldü!

Evinde dinlenen Raj Kumar, kıvrılarak içeri giren yılan tarafından ısırıldı. Kumar, karşılığında kendisine saldıran yılanı ısırmaya başladı. Paramparça olan yılan hayatını kaybederken, Kumar ise yoğun bakıma alındı. İngiliz Independent’ın haberine göre, adamı hastaneye kaldıran Kumar ailesi, parçalara ayrılan yılanı da doktorlara göstermek için yanlarına aldı. Doktor N. P. Singh, “Yılan ısırığıyla gelenleri gördüm fakat daha önce yılan ısıran ve onu yanında çantayla getiren birini hiç görmemiştim” dedi. Adamı ısıran yılanın zehirsiz bir tür olduğu bildirildi.