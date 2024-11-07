İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Kasım 2024 Perşembe / 6 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2441
  • EURO
    36,9579
  • ALTIN
    2933.46
  • BIST100
    8858.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Adana'da pompalı tüfek saldırısı! Eski eşini yaraladı
Dünya

Adana'da pompalı tüfek saldırısı! Eski eşini yaraladı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi, eski dini nikahlı karısını pompalı tüfekle yaraladı.

AA7 Kasım 2024 Perşembe 14:05 - Güncelleme:
Adana'da pompalı tüfek saldırısı! Eski eşini yaraladı
ABONE OL

Alınan bilgiye göre A.A, hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eski dini nikahlı eşi A.B'ye (34) Tavşantepe Mahallesi'nde sokakta pompalı tüfekle ateş etti.

Yanında çocuğu da bulunan kadın, saldırıda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı A.B, ambulansla kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri şüpheli A.A'yı gözaltına aldı.

  • Adana Kozan
  • Pompalı Tüfek
  • Dini Nikah

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.