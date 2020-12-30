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Dünya

Aden Havalimanının terminalinde patlama meydana geldi

Yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerinin ülkeye ulaştığı sırada, Aden Havalimanının terminalinde patlama meydana geldi.

30 Aralık 2020 Çarşamba 13:53 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 13:53
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