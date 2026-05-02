Dünya

Aden Körfezi alarma geçti: Kaçırılan tanker için düğmeye basıldı

Yemen Sahil Güvenliği, ülkenin güneyindeki Şebve vilayeti açıklarında 'M/T EUREKA' adlı petrol tankerinin kaçırıldığına dair ihbar aldığını duyurdu.

AA2 Mayıs 2026 Cumartesi 17:00 - Güncelleme:
Aden Körfezi alarma geçti: Kaçırılan tanker için düğmeye basıldı
Sahil Güvenlik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, M/T EUREKA adlı petrol tankeri kimliği belirsiz silahlı kişilerce ele geçirilerek kaçırıldı.

Gemiye çıkan silahlı grubun, kontrolü ele geçirdikten sonra tankeri Aden Körfezi üzerinden Somali kıyılarına doğru yönlendirdiği belirtildi.

Açıklamada, ihbarın hemen akabinde Sahil Güvenlik birimlerinin Aden ve Şebve'den devriye botlarıyla geminin yer tespiti ve takibi için operasyon başlattığı ifade edildi.

Aden Körfezi'ndeki uluslararası ortaklar ve ilgili makamlarla sağlanan koordinasyon sonucunda tankerin konumunun belirlendiği kaydedilen açıklamada, geminin geri alınması ve mürettebatın güvenliği için gerekli önlemlerin alınmasına yönelik takip operasyonlarının sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, geminin menşeine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Öte yandan İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), Hadramevt vilayetinin Mukella kenti limanının 84 mil güneybatısında, dökme yük gemisine bir balıkçı teknesi eşliğindeki küçük bir botun yaklaştığını rapor etti.

