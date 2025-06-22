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Dünya

Aden Körfezi ve Kızıldeniz'de ABD bağlantılı gemilerine uyarı: Yüksek tehdit bulunuyor

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), Kızıldeniz'i Hint Okyanusu'na bağlayan Babu'l Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi'nde ABD bağlantılı ticari gemiler için yüksek tehdit bulunduğunu bildirdi.

AA22 Haziran 2025 Pazar 17:05 - Güncelleme:
Aden Körfezi ve Kızıldeniz'de ABD bağlantılı gemilerine uyarı: Yüksek tehdit bulunuyor
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UKMTO'dan yapılan tavsiye açıklamasında, bölgesel gerilimler nedeniyle seyrüseferin dikkatli yapılması ve önerilerin gözden geçirilmesi gerektiği belirtildi.

ABD bağlantılı ticari gemilere yönelik tehdidin Kızıldeniz'i Hint Okyanusu'na bağlayan Babu'l Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi'nde yüksek olduğu vurgulanan açıklamada tehdit sebebi olarak ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırıları, Yemen'deki Husilerin ABD'ye yönelik söylemleri ve "İsrail ile İran arasında süregelen çatışmalar" gösterildi.

Açıklamada, Husilerin ABD gemilerini hedef alacağına yönelik ifadelerden örnekler de paylaşıldı.

ABD bağlantılı olmayan gemiler için risk düşük olsa da tavsiye ve uyarıların takip edilmesi gerektiği ifadesi de açıklamada yer aldı.

  • UKMTO
  • ticaret gemileri
  • tehdit

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