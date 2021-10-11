Adeta savaş denemesi yaptılar: Kritik bölgede tansiyonu artıracak tatbikat!

akşam.com.tr 11 Ekim 2021 Pazartesi 18:06 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 18:31

Çin ordusu Tayvan denizinin tam karşısındaki eyalette sahile çıkarma ve saldırı tatbikatı gerçekleştirdiğini söyledi.

Çin'in Resmi Halk Kurtuluş Ordusu'nun Günlük gazetesi, sosyal medya hesabından Fujian eyaletinin güney kesiminde "son günlerde tatbikatların " gerçekleştirildiğini duyurdu.

Tatbikatları Taipei ile mevcut gerilimlerle ilişkilendirmediğini söyleyen Çin ordusu, gazetenin verdiği bilgiye göre, Çin askeri gazetesi, tatbikat "şok" birlikleri, istihkamcılar ve tekne uzmanlarını içerdi.

Birlikler için, "sahili ele geçirmek ve farklı aşamalarda savaş görevlerini yerine getirmek için birden fazla parçaya bölündü" bilgisinden fazlası yer almadı.

Fujian'ın, coğrafi yakınlığı nedeniyle Çin'in Tayvan'ı işgali için önemli bir fırlatma yeri olacağı tahmin ediliyor. Çin, kıyılarında ve tartışmalı Güney Çin Denizi'nde rutin olarak askeri tatbikatlar yürütüyor.