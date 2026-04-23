  • Adı yolsuzluk soruşturmasında geçen 13 Yunan milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı
Dünya

Adı yolsuzluk soruşturmasında geçen 13 Yunan milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı

Avrupa Birliği'nden (AB) sağlanan tarım desteklerinin dağıtımında yolsuzluğa karışmış olabileceği şüphesiyle 13 Yunan milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı.

AA23 Nisan 2026 Perşembe 07:05
Adı yolsuzluk soruşturmasında geçen 13 Yunan milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı
Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, AB'den sağlanan tarım desteklerinin dağıtımında yolsuzluk şüphesiyle Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi tarafından başlatılan soruşturmada adı geçen 13 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için Yunanistan Meclis Genel Kurulunda oylama yapıldı.

Oylama sonucunda, iktidar partisi Yeni Demokrasi'den 13 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi.

Oylamaya, 300 sandalyeli parlamentoda 288 milletvekili katıldı. Her bir milletvekili için yapılan ayrı ayrı oylamalarda dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullananların sayısı 2 milletvekili için 285, 10 milletvekili için 286 ve bir milletvekili için 287 oldu.

Söz konusu milletvekilleri de yargı karşısında aklanabilmek gerekçesiyle kendi dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep etti.

- AB KAYNAKLI FONLARDAN ÖDENEN TARIM DESTEKLERİNDE YOLSUZLUK ŞÜPHESİ

Savcılık, "Yunanistan'da AB'den sağlanan fonlarla Yunan çiftçilere verilen tarım desteklerinde yolsuzluk yapıldığı" şüphesiyle Mayıs 2025'te soruşturma başlatmış, bu nedenle Haziran 2025'te 1 bakan ve 3 bakan yardımcısı istifa etmişti.

Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi, bu ay başında soruşturma kapsamında 11 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etmiş, 2 milletvekilini de görevi kötüye kullanmak şüphesiyle Yunan yargısına sevk etmişti.

Ardından dosyada adı geçen 2 bakanın hükümetten istifa ettiği ülkede 3 Nisan'da kabine değişikliğine gidilmişti.

Yolsuzlukların araştırılması için çiftçilere yönelik ödenekler de askıya alınmıştı.

