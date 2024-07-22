Bella Hadid'i reklamlarından çıkaran Adidas'ın cirosunda Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın payı yüzde 39

Dünya çapında magazin haberleri veren TMZ sitesine göre, Hadid, ayakkabı reklamından çıkarılmasının ardından firmaya karşı hukuksal mücadele vermeye hazırlanıyor.

Hadid'in firmaya, yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle dava açmak için avukat tuttuğu belirtiliyor.

Adidas'ın Instagram hesabından yapılan paylaşımda da "Son SL72 kampanyamız nedeniyle Münih Olimpiyatları'nda meydana gelen korkunç trajediyle bağlantılar kurulmaya devam ediliyor. Söz konusu bağlantılar kasıtlı değil, dünyanın dört bir yanındaki toplumlarda yol açtığı üzüntü ve sıkıntılar için özür dileriz. İstemeden de olsa bir hata yaptık. Ayrıca ortaklarımız Bella Hadid, ASAP Nast, Jules Kounde ve diğerlerinden, (kampanyanın) üzerlerindeki olumsuz etkileri sebebiyle özür diliyor ve kampanyayı revize ediyoruz." ifadesine yer verdi.

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Dünyanın en büyük spor giyim markaları arasında yer alan Adidas, dünya çapında 59 bin kişiyi istihdam ederken, geçen yıl 21,4 milyar avro net satış geliri elde etmişti.

Şirket satış gelirinde 2023 itibarıyla Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) yüzde 39 paya sahipken, Kuzey Amerika'nın yüzde 25, Çin'in yüzde 15, Asya-Pasifik bölgesi ve Latin Amerika'nın yüzde 11'erlik payları oldu.

Adidas'ın EMEA bölgesindeki net satışları 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 4 azalarak 8 milyar 929 milyon dolara gerilemişti. Alman şirket, 2023'ü de 63,4 milyon dolar zararla kapatmıştı.

SKANDAL KARAR

Filistin kökenli Amerikalı model Hadid, marka yüzü olduğu ayakkabı reklamından, İsrail Devleti'nin resmi X hesabından yapılan paylaşım sonrasında çıkarılmıştı. Paylaşımda, Hadid antisemitizm ile suçlanmış ve şiddet çağrısında bulunan bir isim olduğu öne sürülmüştü.