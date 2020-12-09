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Dünya

Adolf Hitler isimli aday seçimi kazandı: Dünya hakimiyeti gibi bir planım yok

Namibya'daki yerel seçimleri büyük bir farkla kazanan Adolf Hitler isimli politikacı, dünya hakimiyeti kurmak gibi bir planı olmadığını ifade etti.

star.com.tr09 Aralık 2020 Çarşamba 22:42 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 22:45
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Adolf Hitler Uunona adlı politikacı, geçen hafta Almanya'nın Güneybatı Afrika'daki eski sömürgesi Namibya'nın Ompundja bölgesinde gerçekleştirilen seçimlerde oyların yüzde 85'ini alarak yerel yönetim meclisine girmeye hak kazandı.

Alman Bild gazetesine açıklamalarda bulunan Namibyalı politikacı, Nazi idelojisiyle herhangi bir alakası olmadığını belirtirken dünya hakimiyeti kurmak gibi bir planı olmadığını söyledi.

Babasının Hitler'in ideolojisinden habersiz olarak bu ismi kendisine verdiğini ifade eden Adolf Hitler Uunona, sömürge ve beyaz azınlık yönetimine karşı mücadelede önder konumunda olan iktidardaki Swapo Partisi'nden seçildi.

Geçmişte Almanya'nın sömürgesi olan Namibya'da diğer Alman isimleri gibi Adolf ismi de sıklıkla görülmekte.

star.com.tr

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