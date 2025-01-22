İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2025 Çarşamba / 23 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6603
  • EURO
    37,192
  • ALTIN
    3160.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • AES ülkeleri 5 bin kişilik terörle mücadele gücü kuruyor
Dünya

AES ülkeleri 5 bin kişilik terörle mücadele gücü kuruyor

Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun oluşturduğu Sahel Devletleri İttifakı (AES) terörle mücadele için ortak görev gücü kuruyor.

AA22 Ocak 2025 Çarşamba 21:58 - Güncelleme:
AES ülkeleri 5 bin kişilik terörle mücadele gücü kuruyor
ABONE OL

Yerel basında çıkan haberlere göre, Nijer Savunma Bakanı General Salifou Mody, bölgede terörist gruplarla mücadele etmek üzere AES ülkeleriyle 5 bin kişilik ortak görev gücü kuracaklarını duyurdu.

Bakan Mody, hava unsurları ve istihbarat birimlerinin de yer alacağı görev gücünün birkaç hafta içinde göreve başlayacağını kaydetti.

Birbirine komşu Burkina Faso, Mali ve Nijer, Eylül 2023'te AES'yi kurmuştu.

3 ÜLKE ECOWAS'TAN ÇEKİLECEKLERİNİ DUYURMUŞTU

Bu 3 ülke, 28 Ocak 2024'te Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğundan (ECOWAS) çekileceklerini duyurmuştu.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da 16 Aralık 2024'te düzenlenen 66. ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde de üç ülkenin birlikten ayrılma kararı resmen onaylanmıştı.

ECOWAS üyeliği 29 Ocak 2025'te sona erecek 3 ülke, 29 Temmuz 2025'e kadar sürecek geçiş döneminde, fikir değiştirmesi halinde topluluğa yeniden katılabilecek.

  • Sahel Devletleri İttifakı
  • terörle mücadele
  • ortak görev gücü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.