İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2022 Perşembe / 10 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,1996
  • EURO
    18,5615
  • ALTIN
    1025.34
  • BIST100
    2540.36
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • AFAD'ın merkez teşkilatı yeniden yapılandırıldı
Dünya

AFAD'ın merkez teşkilatı yeniden yapılandırıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez teşkilatının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA9 Haziran 2022 Perşembe 07:15 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan "Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"nde AFAD'ın merkez teşkilatı yeniden yapılandırıldı.

Başkanlığın merkez teşkilatında yer alan bazı daire başkanlıkları genel müdürlüğe dönüştürülerek, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Afetlere Müdahale Genel Müdürlüğü, Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürlüğü, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı kuruldu.

Merkez teşkilatındaki 1 başkan yardımcısı ve 12 daire başkanı kadrosu iptal edilirken, 1 başkan yardımcısı ve 4 genel müdür kadrosuyla birlikte Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının yanı sıra 22 daire başkanlığı kadrosunun da aralarında yer aldığı çeşitli unvanlarda 249 yeni kadro ihdası yapıldı.

Taşra teşkilatına ise 85 il müdür yardımcısı, 135 il afet ve acil durum uzmanı ile 75 il afet ve acil durum uzman yardımcısı kadrolarından oluşan toplam 295 kadro ihdası gerçekleştirildi.

Lüzumu halinde AFAD Başkanı kadrosunun bir vali kadrosu ile tebdil edilebileceğine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı kararname ile Başkanlık bünyesinde Afet Araştırmaları Merkezi kuruldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.