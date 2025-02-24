AfD'nin yükselişi Müslüman ve Türkleri endişelendiriyor

Bilgi, Almanya'daki seçimlerde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin bir önceki seçimlere göre oy oranını 10,4 puan artırarak yüzde 20,8 ile ikinci sırada yer almasının olası etkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Aşırı sağın yükselmesinin bütün Avrupa'da izlenebilen bir gelişme olduğunu söyleyen Bilgi, "Fransa, Hollanda, Belçika, İtalya, Avusturya dahil olmak üzere İskandinav ülkelerinde de aynı gelişmeyi görüyoruz. Almanya'da bir paralel gidişat arz etmekte. Fakat Almanya'daki sayı, açık konuşmak gerekirse, İtalya veya Fransa'yla kıyasladığımızda bu denli yüksek değil aslında hala." dedi.

Bilgi, son seçimde oylarını artıran AfD'nin Yunanistan'ın mali krize girmesiyle birlikte o borcu ödemek istemeyen halkın desteği ile 2013'te kurulduğunu belirterek, partinin özellikle 2015'ten sonra tamamen aşırı sağın eline geçtiğine dikkati çekti.

Oyların yaklaşık yüzde 20'sini alan AfD'nin genellikle Almanya'nın doğusundan oy topladığını dile getiren Bilgi, şöyle devam etti:

"Sovyetler Birliği iktidarı altındayken Nazi ideolojisinden ciddi anlamda arınmamış olan bir millet anlaşılan o ki nesilden nesle gizli bir şekilde bu ideolojiyi devam ettirdiler ve şu anda AfD üzerinden bir şekilde meydana çıktı. Sanki gizli bir el aynı zamanda buna destek vermekte. Partinin yeni söylemleri apaçık bir şekilde Nazi ideolojisine yakın ve bu tarz bir kitle de oluşturdu. Son zamanlarda Almanya'nın doğusunda, mültecilerin Batılıları Avrupa'dan sürecekleri söylemi yayılmaya başladı ve bir kesim buna gerçekten inanmaya başladı. Bu söylemlere inanlar AfD'nin en yüksek oy aldığı bölgelerde yaşıyorlar."

Bilgi, AfD'nin Almanya'nın batı kesiminde oy oranlarının yüzde 10'larda olduğunu ifade ederek, bu seçim sonuçlarının beklendiğini bildirdi.

- MÜSLÜMAN DÜŞMANLIĞI DAHA DA ARTACAK

Almanya'da göçmen ve Müslüman karşıtlığının hiçbir zaman yok olmadığını vurgulayan Bilgi, şunları söyledi:

"Özellikle kurumsal ırkçılık, yani bir yerde bir kiralık ev bulamamanız, okulda göçmen bir aileden geldiğiniz için notunuzun kırılması, belli yerlerde belki dezavantajlı bir başlangıç ile işe başlamanız Almanya'da zaten var. Gelen hükümetler bununla mücadele etse de ortadan kaldıramadılar. Almanya'nın doğusunda başörtülü, Müslüman bayanlara karşı Müslüman karşıtı tepkiler oluyor. Aşırı sağın söylemleri özellikle göçmenlere karşı fakat burada şöyle bir ayrım yapılması gerekir. AfD'nin Avrupa topluluğu içinde gelen diğer göçmenler diye adlandırabileceğimiz İtalyanlar, İspanyollar, Fransızlar, Belçikalılara karşı bir tepkisi yok. AfD'nin veya ırkçıların söylemleri daha çok Müslüman kesime, Türklere karşı olan bir düşmanlıktır. Açık olarak Türkiye ve Türklere karşı düşman olduklarında saklamıyorlar. Özellikle İslam karşıtı söylemlerle prim yaptılar, oylarını çoğalttılar ve bunu da hiçbir zaman saklamıyorlar. Çünkü en güçlü silahları bu."

Bilgi, Almanya'da göçmenlerin hayatlarının belli alanlarda zor olduğunu ve kırsal kesimde bunun daha da belirginleşmeye başladığını kaydederek, AfD'nin oylarını artırmasının da aşırı sağcıların Müslümanlara yönelik sözlü ya da fiziki tacizlerine zemin hazırladığına işaret etti.

Almanya'nın kozmopolit şehirlerinde birlikte yaşama kültürünün daha fazla olduğunu anlatan Bilgi, Müslüman ve göçmen karşıtı saldırıların bu tür şehirlerde çok artacağını düşünmediğini dile getirdi.

Bilgi, Almanya'da Müslüman ve göçmen karşıtlığının yıllar içerisinde artacağı uyarısında bulunarak, "Bundan sonra daha da zor olacağını düşünüyorum. Bu söylemler Almanya'nın en büyük göçmen kitlesi olan Türkleri de tabii ki etkiliyor. 2000'li yıllarda Almanya'da Müslüman düşmanlığı yapanlar aynı zamanda Türk düşmanlığı da yapıyorlardı. Dolayısıyla şu andaki AfD'nin ana düşman ilan ettiği kitle Müslümanlardır ve bunların da bundan etkilenmesi gayet normaldir. Maalesef önümüzdeki seçimlerde yabancı ve göçmen düşmanlığının daha da artacağını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

- ALMANYA'DA SEÇİM SONUÇLARI

Almanya Seçim Kurulunun açıkladığı geçici resmi sonuçlara göre, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 28,6 ile genel seçimi önde tamamladı.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Bavyera eyaletinde teşkilatlanmış kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisinden (CSU) oluşan CDU/CSU, oyların yüzde 28,6'sını alarak seçimi önde tamamladı.

Aşırı sağcı AfD partisi bir önceki seçimlere göre oy oranını 10,4 puan artırarak yüzde 20,8 ile ikinci sırada yer alıyor.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 16,4 oy oranıyla üçüncü, Yeşiller Partisi ise yüzde 11,6 ile dördüncü sırada bulunuyor.