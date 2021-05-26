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Dünya

Afgan güvenlik güçleri 62 kişiyi Taliban hapishanesinden kurtardı

Afganistan'da güvenlik güçleri, ülkenin kuzeyindeki Baglan vilayetinde Taliban hapishanelerinde tutulan 62 kişiyi kurtardı.

AA26 Mayıs 2021 Çarşamba 13:55 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 13:57
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Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Baglan'ın Nevruzek bölgesinde bulunan Taliban hapishanesine yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.

Operasyon sonucu Taliban militanlarınca hapishanede tutulan çoğu sivil 62 kişinin serbest bırakıldığı kaydedilen açıklamada, 4 Taliban üyesinin de öldürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, operasyonda çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiği aktarıldı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Öte yandan dün de güvenlik güçleri, ülkenin batısındaki Herat vilayetinde Taliban hapishanelerinde bulunan 41 kişiyi kurtarmıştı.

Taliban'ın kontrol ettiği bölgelerde hapishaneleri bulunuyor. Taliban yöneticileri, saldırılarda tutukladıkları güvenlik güçleri ve sivilleri kendi mahkemelerinde yargılayarak bu hapishanelerde tutuyor.

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