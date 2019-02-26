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Afgan hava kuvvetleri yanlışlıkla askeri karakolu bombalaması sonucu 8 asker öldü

Afgan hava kuvvetlerinin Gazne vilayetinde yanlışlıkla askeri karakolu hedef aldığı hava saldırısında 8 askerin öldüğü bildirildi.

  • AA
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Gazne Valiliği Sözcüsü Arif Nuri, basına yaptığı açıklamada, Afgan hava kuvvetlerinin, Gazne'nin Caguri ilçesinde Taliban örgütüne yönelik operasyon düzenlediğini söyledi.

Operasyon sırasında yanlışlıkla askeri karakolun vurulduğunu ifade eden Nuri, saldırıda 8 askerin hayatını kaybettiğini belirtti.

Nuri, saldırıda 4 askerin de yaralandığını, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

BOMBALI SALDIRI: 3 YARALI

Öte yandan Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Nangarhar valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Celalabad'ın 2. bölgesinde polis aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 kişinin yaralandığını söyledi.

Yaralananlardan 2'sinin sivil olduğunu ifade eden Hogyani, yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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