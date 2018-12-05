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Afgan hükümet güçleri 2 günde 24 Taliban üyesini öldürdü

Afgan hükümet güçlerinin son 2 günde gerçekleştirdikleri baskınlarda en az 24 Taliban militanı öldürüldüğü kaydedildi.

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Afgan güçleri son 2 günde 4 ayrı bölgede gerçekleştirdikleri baskınlarda 24 Taliban militanını öldürdü. Logar Vilayeti Hükümet Sözcüsü Hükümet Shahpor Ahmadzai, hükümet güçlerinin günün erken saatlerinde vilayetin başkenti Pul-e-Alam'da Taliban sığınaklarına gerçekleştirdikleri baskında 4 militanı öldürüldüğünü, 11 militanın ise sağ olarak ele geçirdiğini bildirdi. Ahmadzai, Taliban'ın iki önemli komutanı olan Mullah Mohammad Gul ve Mullah Azim'in de baskınlarda öldürüldüğünü belirtti.
 
Kuzey Bölgesi Ordu Sözcüsü Abdul Hadi Jamal, Taliban sığınaklarını hedef alan Afgan hükümet güçlerinin Salı gecesi Faryab vilayetinin Andkhoi ve Qurghan ilçelerinde Taliban'ın silahlı militanlarına baskın gerçekleştirdiğini kaydetti. Jamal, baskınlarda aralarında Taliban'ın önemli komutanlarından Qari Hamidullah ve yardımcısı Mistary Mahmoud olmak üzere 8 militanın öldürüldüğünü, 12 militanın da yaralı olarak ele geçirildiğini belirtti.
 
Bununla birlikte Gazne Vilayeti Vali Sözcüsü Aref Nuri, Afgan hükümet güçlerinin Khogiani ilçesinde bulunan Taliban güçlerine karşı yürütülen operasyonlarda 12 militanın öldürüldüğünü, 4 militanın ise yaralandığını ve 18 militanın da sağ olarak ele geçirildiğini bildirdi. Nuri, güvenlik güçlerinin kayıpları hakkında herhangi bir bilgi de vermedi.

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