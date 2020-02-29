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Dünya

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: Taliban ile yapılacak anlaşma şarta bağlı

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban ile yapılacak her anlaşmanın bir şarta bağlı olduğunu söyledi.

AA29 Şubat 2020 Cumartesi14:42 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 14:42

Gani, valilerle yaptığı görüşmede, Afganistan hükümetinin DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle herhangi bir ateşkes yapmak istemediğini ve Taliban'ın ise kendisini onlardan ayırması gerektiğini belirtti.

Taliban ile barış görüşmeleri sürecinin, bölgesel, etnik açıdan olmasına asla izin verilmeyeceğini ifade eden Gani, 'Taliban ile barış konusunda yapılacak her anlaşma bir şarta bağlıdır, eğer Taliban savaştan el çekmezse o zaman bizim de şartlarımız değişir.' dedi.

Barış konusunda tüm kesimlerle istişare toplantılarının devam edeceğini dile getiren Gani, istikrarın sağlanmasında din alimleri, kadınlar ve gençlerin rolünün önemli olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Gani, Afganistan'ın 5 yıl önceki Afganistan olmadığını ve dünya ile ilişkilerini daha da güçlendirmek için çalıştıklarını vurguladı.

Gani, Afgan güvenlik güçlerinin, 2014'te NATO birliklerinin ülkeden çekilmesinin ardından cephede kendini gösterdiğini ve mevcut durumda ülke genelindeki operasyonların yüzde 94'ünü yürüttüklerini sözlerine ekledi.

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