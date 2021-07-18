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Dünya

Afganistan Dışişleri Bakanlığı, Afgan büyükelçinin kaçırılan kızı hakkında açıklama yaptı

Afganistan Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın İslamabad Büyükelçisi Najip Alikhil'in kızının kaçırılma işkence edilme olayıyla ilgili Pakistan hükümetine acil çağrıda bulundu.

DHA18 Temmuz 2021 Pazar 11:22 - Güncelleme: 18 Temmuz 2021 Pazar 11:22
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Afganistan Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamasında, 16 Temmuz günü Afganistan'ın İslamabad Büyükelçisinin kızı Silsila Alikhil'in evine giderken birkaç saatliğine kaçırılarak işkence edilmesinden dolayı derin üzüntü duyduklarını ifade etti. Daha sonra serbest bırakılan Alikhil'in hastanede tedavi altına alındığı belirtilerek, Pakistan hükümeti, elçilik ve konsolosluk ailelerinin güvenliğinin acil sağlanması için göreve davet edildi.

Kaçırılma olayına karışanların en kısa zamanda bulunması ve adalet önüne çıkarılması istenerek Dışişleri Bakanlığının soruşturmayı takip ettiği vurgulandı. Açıklamada, uluslararası anlaşmalar gereği diplomatların ve ailelerinin dokunulmazlığının acilen sağlanması istendi.

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