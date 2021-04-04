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Dünya

Afganistan duyurdu! 75 Taliban öldürüldü

Afganistan Savunma Bakanlığı, Kandahar'da Taliban'a yönelik operasyonda 75 militanın öldürüldüğünü duyurdu.

AA04 Nisan 2021 Pazar 23:37 - Güncelleme: 04 Nisan 2021 Pazar 23:37
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, güneydeki Kandahar şehrinin Arghandab bölgesinde Taliban'a yönelik büyük çaplı bir operasyon düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgenin kontrolünün sağlandığı, 75 Taliban militanının da öldürüldüğü ifade edildi.

Ayrıca Zabul, Kunar, Nangarhar ve Takhar bölgelerinde de Taliban'a yönelik temizlik operasyonları yürütüldüğü ve düzinelerce militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kandahar Emniyet Müdürlüğü de açıklamasında, öldürülenler arasında önemli Taliban komutanlarının olduğunu belirtti.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid ise yaptığı açıklamada, başkent Kabil'in Panja Chinar bölgesinde patlayıcı yüklü araçlarla yapılan taktik saldırılarda yaklaşık 45 askerin öldürüldüğünü veya yaralandığını, güvenlik güçlerine ait birçok aracın imha edildiğini ileri sürdü.

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