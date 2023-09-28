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Dünya

Afganistan Gazeteciler Merkezi: Taliban basına bilgi paylaşımını kısıtladı

Afganistan Gazeteciler Merkezi, Taliban geçici hükümetinin hazırladığı 13 maddelik talimatla basına bilgi paylaşımında kısıtlamalar getirdiğini iddia etti.

AA28 Eylül 2023 Perşembe 20:51 - Güncelleme:
Afganistan Gazeteciler Merkezi: Taliban basına bilgi paylaşımını kısıtladı
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Afganistan Gazeteciler Merkezi'nden yapılan açıklamada, Taliban geçici hükümetinin hazırladığı 13 maddelik talimatta, protesto gösterilerinin takip edilmemesi, kadınlar ve muhalif gruplarla röportaj yapılmaması, televizyon ya da radyoda müzik ve kadınların seslerinin yayınlanmaması gibi konuların yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, basın organlarının siyasi ve güvenlik konularını içeren reklamlar yayınlamaması ve Taliban yetkililerinin faaliyetlerinin eleştirilmemesinin de talimatta yer aldığı kaydedildi.

TALİBAN YÖNETİMİ İDDİALARI REDDETTİ

Taliban geçici hükümetinin Sözcüsü Zabihullah Mücahid, AA muhabirinin, iddianın doğru olup olmadığına ilişkin sorusuna yanıt verdi.

Mücahid, böyle bir talimatın hazırlanmadığını ve çıkan haberlerin asılsız olduğunu söyledi.

‌Bu tür haberleri yayınlayan medya organlarının muhaliflerin propaganda merkezi olduğunu kaydeden Mücahid, yanlış bilgi paylaşıldığını, söz konusu haberleri reddettiklerini belirtti.

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