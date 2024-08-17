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Dünya

Afganistan ile Özbekistan yönetimleri iki ülke arasında ticareti geliştirmek istiyor

Taliban yönetimi altındaki Afganistan ile Özbekistan arasında, iki ülke ticaretini geliştirmeyi hedefleyen 5 anlaşma imzalandı.

AA17 Ağustos 2024 Cumartesi 16:16 - Güncelleme:
Afganistan ile Özbekistan yönetimleri iki ülke arasında ticareti geliştirmek istiyor
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Afganistan geçici hükümeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı konuya ilişkin basına açıklamada bulundu.

Buna göre, Kabil'deki Hükümet Sarayı'nda, Afganistan geçici hükümeti Başbakan Yardımcısı Vekili Molla Abdulgani Birader ve Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ile çeşitli Özbek yetkililerin katılımıyla tören düzenlendi.

5 ANLAŞMA İMZALANDI

Törende, iki ülkenin "maden ve petrol", "tarım, sulama ve hayvancılık" ile "maliye" bakanlıkları arasında, ilişkilerin ve ekonomik hacmin güçlendirilmesini amaçlayan 5 anlaşma ile çeşitli ek anlaşmalar imzalandı.

KABİL'E ÜST DÜZEY ZİYARET

Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve beraberindeki üst düzey heyet, çeşitli temaslarda bulunmak üzere sabah saatlerinde Afganistan'ın başkenti Kabil'e gelmişti.

Afganistan geçici hükümeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Özbek heyetinin ticari ilişkileri geliştirmeye yönelik görüşmeler yapmak ve Özbek ürünlerinin sergileneceği bir fuarın açılışına katılmak için başkenti ziyaret ettiği belirtilmişti.

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