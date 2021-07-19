AA 19 Temmuz 2021 Pazartesi 08:27 - Güncelleme: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 08:28

Afganistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Afganistan'ın İslamabad Büyükelçisi'nin kızının kaçırılmasının ardından", Kabil yönetiminin, Büyükelçi Alikil ve Afgan diplomatları, suçluların yakalanması ve yargılanması dahil tüm güvenlik tehditleri ele alınana kadar geri çağırdığı belirtildi.

Açıklamada, Afganistan'dan bir heyetin konuyu incelemek üzere Pakistan'a ziyaret gerçekleştireceği kaydedildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, 16 Temmuz'da, Afganistan'ın İslamabad Büyükelçisi Alikil'in kızı, 26 yaşındaki Silsila Alikil'in, başkentte saldırıya uğradığı bildirilmişti.

- Pakistan'dan, Afganistan'ın kararına "talihsiz" nitelemesi

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Kabil yönetiminin, Büyükelçi Alikil ve diplomatları geri çağırma kararı, "talihsiz ve üzücü" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Büyükelçi'nin kızının kaçırılmasının ve saldırıya uğramasının, Başbakan İmran Han'ın talimatıyla en üst düzeyde soruşturulduğu vurgulanırken, Afganistan'ın İslamabad Büyükelçisi Alikil ve ailesinin, ülkedeki Afgan diplomat ve temsilciliklerinin güvenliğinin artırıldığına işaret edildi.

Alikil'in, Pakistan'ın konuyla ilgili attığı adımlara vurgu yaptığına dikkat çekilen açıklamada, Kabil yönetiminin geri çağırma kararını, yeniden gözden geçireceğinin umulduğu kaydedildi.

- Afganistan, İslamabad'ı, Taliban'ın yeni saldırı dalgasının arkasında olmakla suçluyor

İki ülke arasındaki tansiyon son haftalarda yeniden yükseldi.

Afganistan hükümeti yetkilileri ve özellikle Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Emrullah Salih ile Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib, uzun süredir İslamabad'ı, Taliban'ın yeni saldırı dalgasının arkasında olmakla suçluyor.

Pakistan ise bu iddiaları reddediyor.