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Dünya

Afganistan, maymun çiçeği virüsüne karşı yardım istedi

Afganistan yönetimi, ülkede maymun çiçeği (mpox) virüsünün yayılmasını engellemek için uluslararası kurumlardan yardım talep etti.

AA22 Ağustos 2024 Perşembe 16:14 - Güncelleme:
Afganistan, maymun çiçeği virüsüne karşı yardım istedi
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Afganistan geçici hükümeti Sağlık Bakan Vekili Nur Celal Celali, başkent Kabil'de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede M çiçeği virüsünün yayılmasını önleme ve bu konuda ilgili kurumların koordinasyonu ele alındı.

KOMİTE KURULDU

Bakan Vekili Celali, M çiçeği virüsünün Afganistan'da yayılmasının önlenmesi amacıyla uluslararası kurumların kendileriyle işbirliği yapmasını istedi.

Söz konusu virüse karşı ilgili kurumlar arasında koordinasyonu yürütecek ve önlemler alacak ortak bir komite de kuruldu.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ HAKKINDA

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor. İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor. DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.

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