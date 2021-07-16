Afganistan müzakere heyeti Katar'a gitti

AA 16 Temmuz 2021 Cuma 16:40 - Güncelleme: 16 Temmuz 2021 Cuma 16:40

Heyet adına Kabil Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah, kendisiyle beraber Doha yolcusu olan heyetin tam yetkiye sahip olduğunu söyledi.

Taliban ile müzakereleri yeniden başlatmak için önemli sonuçlara ulaşmayı umduklarını ifade eden Abdullah, ülkede şiddet olaylarının arttığını hatırlatarak böyle bir dönemde müzakerelerin acil başlatılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Heyet içerisinde eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Barış İşleri Devlet Bakanı Sayed Saadat Nadıri, eski cumhurbaşkanı yardımcısı Kerim Halili, Cümbüş Partisi Başkanı Batur Dostum ve eski Belh Valisi Ata Muhammed Nur bulunuyor.

Öte yandan eski Afganistan Cumhurbaşkanı Karzai, 13 Temmuz'da, en kısa sürede Taliban'la müzakerelerin ciddi şekilde yeniden başlayacağını belirtmişti.

- BARIŞ SÜRECİ

ABD'nin Taliban'la 29 Şubat 2020'de barış anlaşması imzalayarak ülkedeki tüm yabancı güçlerin çıkması için verdiği söz, ülke için dönüm noktası oldu.

ABD ile Taliban arasında barış anlaşmasının imzalanmasının ardından 12 Eylül 2020'de Afganlar arası müzakereler Katar'ın başkenti Doha'da başlamıştı.

Gözle görülür bir sonuç elde edilmeden Şubat 2021'de müzakereler kaderine terk edilmişti.

Böylece Taliban ile Afganistan İslam Cumhuriyeti tarafları arasında yürütülen geçiş süreci müzakereleri başarısızlıkla sonuçlandı.

Sürecin çökmesiyle de Taliban'ın ülke genelindeki baskısı yoğunlaştı. Doha Anlaşması'yla yabancı güçlere saldırmama güvencesi veren Taliban, Afgan güvenlik güçlerine karşı şiddetli eylemlere girişti.

- ÜLKEDE ŞİDDET OLAYLARI SÜRÜYOR

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda ise Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti.

Taliban; Badahşan, Tahar, Gazni, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 160'tan fazlasını, merkezleri dahil kontrol altında tutuyor.