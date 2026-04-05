Dünya

Afganistan - Pakistan çatışmalarında bilanço ağırlaşıyor

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın düzenlediği operasyonlarda 761 kişinin hayatını kaybettiğini ve 27 bin 407 ailenin yerinden edildiğini duyurdu. Pakistan ise Afganistan tarafında 796 militanın öldürüldüğünü ve 81 terör hedefinin hava saldırılarıyla vurulduğunu açıkladı. İstanbul'daki müzakerelerin de sonuçsuz kalmasıyla iki ülke arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor.

AA5 Nisan 2026 Pazar 23:04
Pakistan ve Afganistan arasında Şubat ayından bu yana süren çatışmalar giderek ağırlaşan bir bilançoya ulaştı. Her iki taraf da karşılıklı olarak kayıp rakamlarını paylaşırken, veriler arasındaki derin uçurum dikkat çekti. Çin'de yürütülen görüşmelere rağmen kalıcı bir ateşkes sağlanamadı.

AFGANİSTAN'DAN DEHŞET BİLANÇOSU: 761 ÖLÜ VE BİNLERCE YERİNDEN EDİLEN AİLE

Afganistan yönetiminin sözcü yardımcısı Hamdullah Fıtrat, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Fıtrat, Pakistan'ın saldırılarında 761 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek 621 kişinin yaralandığını ve 27 bin 407 ailenin de yerinden edildiğini ifade etti.

PAKİSTAN'DAN KARŞI HAMLE: 796 MİLİTAN ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, X'teki açıklamasında, çatışmalarda Afganistan tarafında 796 militanın öldürüldüğünü, 1043'ten fazla kişinin de yaralandığını bildirdi.

Afganistan'da 286 kontrol noktası ile 249 tank, zırhlı araç ve topçu silahının yok edildiğini aktaran Tarar, 44 kontrol noktasının ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Tarar, Afganistan içindeki 81 "terör hedefi ve terör destek altyapısının" hava saldırılarıyla hedef alındığını kaydetti.

Bakan Tarar ayrıca, Hayber Pahtunhva eyaletinde çıkan çatışmada, 37 militanın etkisiz hale getirildiğini, 80'den fazla kişinin ise yaralandığını ifade etti.

Pakistan, 2 Nisan'da devam eden çatışmaları sona erdirmeye yönelik Afganistan ile Çin'de görüşmeler yürütüldüğünü bildirmiş, Afganistan da bu ülkeye heyet gönderildiğini doğrulamıştı.

ŞUBAT'TAN BU YANA TIRMANIŞA GEÇEN KRİZ VE ÇÖKEN İSTANBUL MÜZAKERELERİ

Pakistan, 22 Şubat'ta son dönemde ülkede Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara cevaben, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı.

Afganistan yönetimi de 26 Şubat'ta sınır hattı boyunca İslamabad'a ait askeri tesislere yönelik saldırılar düzenlemişti. Pakistan, bu saldırılara misilleme yaparak Kabil'de ve sınır bölgesinde bazı hedefleri vurmaya başlamıştı.

Pakistan ve Afganistan, Ekim 2025'te benzer bir gerilim yaşamış, taraflar Kasım 2025'te ateşkesin detaylarını ele almak için İstanbul'da bir araya gelmişti ancak müzakereler sonuçsuz kalmış ve askıya alınmıştı.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

