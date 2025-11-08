Afganistan-Pakistan görüşmeleri sonuçsuz kaldı: Türkiye ve Katar'a teşekkür ettiler

Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada "Afganistan temsilcileri, iyi niyetle ve uygun yetkiyle iki gün üst üste (6 ve 7 Kasım) İstanbul'daki görüşmelere katıldı. Heyet, Pakistan tarafının konuya ciddi ve yapıcı bir şekilde sorumlu bir tavırla yaklaşmasını ve köklü bir çözüme ulaşmak için gerçekçi ve uygulanabilir taleplerde bulunmasını umuyorlardı. Pakistan tarafı, görüşmeler sırasında kendi güvenliğine ilişkin tüm sorumluluğu Afgan hükümetine devretmeye çalışırken, ne Afganistan'ın ne de kendi güvenliği konusunda sorumluluk almaya istekli görünmedi. Afganistan'ın iyi niyetine ve arabulucuların çabalarına rağmen Pakistan heyetinin sorumsuz ve iş birliğine yanaşmayan tutumu bir sonuç vermedi" ifadelerini kullandı.

"AFGANİSTAN, TOPRAKLARINI HİÇ KİMSENİN BAŞKA BİR ÜLKEYE KARŞI KULLANMASINA İZİN VERMEYECEK"

Afganistan'ın tutumunu yineleyen Mücahid, "Afganistan, hiç kimsenin Afgan topraklarını başka bir ülkeye karşı kullanmasına izin vermeyeceği gibi hiçbir ülkenin kendi topraklarını Afganistan'ın ulusal egemenliğini, bağımsızlığını veya güvenliğini baltalayan eylemlerde bulunmak veya bunları desteklemek için kullanmasına da izin vermeyecektir. Pakistan Müslüman halkı, Afgan halkının kardeşidir. Afganistan onlara iyi dileklerini iletiyor, barış umuyor ve sorumlulukları ve kapasitesi dahilinde onlarla iş birliği yapacaktır. Afganistan halkının ve topraklarının savunulması, Afganistan'ın ulusal görevidir ve Allah'ın yardımı ve halkının desteğiyle inşallah her türlü saldırıya karşı kararlılıkla kendini savunacaktır" ifadelerine yer verdi.

GÖRÜŞMELER İLERLEME KAYDEDİLMEDEN SONA ERDİ

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif dün akşam Geo News kanalına yaptığı açıklamada, "görüşmelerin bittiğini" ve Pakistan heyetinin ülkeye döndüğünü ifade etti. Bakan Asif, ateşkesin "Afganistan tarafından ihlal edilmediği sürece" yürürlükte kalacağını vurgulamıştı.

Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda İstanbul'da gerçekleştirilen iki günlük görüşmeler, Taliban'ın 2021'de Afganistan'da iktidara gelmesinden bu yana iki komşu ülke arasındaki en önemli diplomatik çabalardan biri olarak görülen 3'üncü tur barış görüşmeleriydi.

ATEŞKES İLAN EDİLMİŞTİ

Pakistan, sınır hattında Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan'ın (TTP) düzenlediği saldırılara karşılık olarak 9 Ekim'de Afganistan'a hava saldırıları düzenlemişti. Afgan tarafı sınır boyunca Pakistan askeri mevzilerine ateş açmış ve gerginlik çatışmaya dönüşmüştü. Katar ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğuyla iki ülke arasındaki çatışmalar durmuş, ancak 14 Ekim'de yeniden başlamıştı. Pakistan ve Afganistan arasında 15 Ekim'de 48 saatlik geçici ateşkes ilan edilmişti.

İLK GÖRÜŞME DOHA'DA, İKİNCİ TUR GÖRÜŞMELER İSTANBUL'DA YAPILMIŞTI

İki ülke arasında Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmeleri yapılmış, Türkiye ve Katar arabuluculuğunda 19 Ekim'de "kalıcı ateşkes" konusunda anlaşmaya varılmıştı. İki ülke, 19 Ekim'de varılan ateşkesin uzun vadeli bir mekanizmaya dönüştürülmesi amacıyla 25 Ekim'de İstanbul'da yeniden görüşmelere başlamış, ancak görüşmelerden herhangi bir sonuç alınamamıştı. Taraflar, daha sonra Türkiye ve Katar'ın talebi üzerine İstanbul'da görüşmeleri yeniden başlatma kararı almıştı.

İslamabad yönetimi, Kabil'i Pakistan ordusunu hedef alan militanlara ev sahipliği yapmakla suçluyor. Afganistan'daki Taliban yönetimi ise söz konusu suçlamayı reddediyor.