Afganistan sınırını korumak için devriye gezen Pakistan ordusuna ait bir araca pusu kuruldu. Saldırıda 6 asker hayatını kaybetti. Saldırıdan sonra yapılan açıklamada, teröristlerin sınırın öte tarafından geldiği kaydedildi. İlerleyen saatlerde de ülkenin güneybatı sınırındaki bir devriyeye düzenlenen saldırıda 4 asker hayatını kaybetti. Saldırıyı Tehrik-i Taliban Pakistan örgütü üstlendi.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur yaptığı açıklamada, “Bunlar, adeta düşman güçlerin tükenme çabalarıdır, Pakistan ise istikrardan kalıcı barışa geçiyor. Dünyanın bölgesel barışı sağlama zamanı geldi” dedi.