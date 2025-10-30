İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2025 Perşembe / 9 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9912
  • EURO
    48,8824
  • ALTIN
    5350.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Afganistan sınırında terör operasyonu

Pakistan, Afganistan'a sınırı bulunan Belucistan eyaletinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda 18 militanın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

AA30 Ekim 2025 Perşembe 10:25 - Güncelleme:
Afganistan sınırında terör operasyonu
ABONE OL

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, 28-29 Ekim'de eyaletin başkenti Kuetta'daki Chiltan Dağları çevresi ve Kech bölgesinde Hindistan tarafından desteklendiği savunulan militanların varlığına ilişkin ihbar alınmasının ardından iki ayrı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Militanlarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışma sonucu 18 militanın etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, operasyonlar kapsamında çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği ifade edildi.

⁠PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.