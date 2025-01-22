Afganistan basınında yer alan haberlere göre, Afganistan Sağlık Bakanlığı, Türkiye'den acil tıbbi vakalar için vize talep etti. Afganistan Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'ye acil tıbbi tedaviye ihtiyaç duyan hastalara vize verilmesi çağrısında bulunduğu iddia edildi.
Afganistan basınındaki haberlerde, Taliban Halk Sağlığı Bakanı Nur Celal Celali'nin Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cenk Ünal ile görüşmesinde talebi gündeme getirdiği bildirildi. Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği ise görüşmeye ve Taliban'ın talebine ilişkin henüz bir açıklama yapmadığı belirtildi.
Taliban'ın Ağustos 2021'de iktidara geri dönmesinden bu yana, Türkiye Büyükelçiliği Afgan vatandaşlarına vize verilmesini önemli ölçüde sınırladı ve bu karar birçok Afgan'da hayal kırıklığına yol açtı.
Türkiye bu yılın başında Afganistan'daki diplomatik manzaranın devam eden karmaşıklığına atıfta bulunarak bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle vizesiz seyahat imkânı sağlayan karşılıklı anlaşmayı askıya almıştı.
Star Gazetesi