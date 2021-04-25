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Dünya

Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı: 1 milyar dolarlık askeri teçhizat Afgan güvenlik güçlerine teslim edilecek

Afgan güvenlik güçlerinin her türlü saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu belirten Afganistan Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Muhib, yabancı güçlerin 1 milyar dolarlık askeri teçhizatı Afgan güvenlik güçlerine teslim edeceğini açıkladı.

AA25 Nisan 2021 Pazar 12:52 - Güncelleme: 25 Nisan 2021 Pazar 12:53
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Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib, Afganların yabancı kuvvetlerin çekilmesi konusunda endişelenmemesi gerektiğini söyledi.

Muhib, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, Afgan güvenlik güçlerinin her türlü saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu belirtti.

Afganların yabancı kuvvetlerin çekilmesi konusunda endişelenmemesi gerektiğini ifade eden Muhib, güvenlik güçlerinin ülkenin güvenlik durumunu kontrol altında tuttuğunu bildirdi.

Muhib, güvenlik güçlerinin uzun süredir bağımsız olarak kara operasyonlarını yürüttüğünü ve yabancı güçlerin yalnızca hava operasyonlarında destek verdiğini hatırlattı.

Uluslararası toplumun Afganistan'dan çekilmesinin ardından da teknik ve mali yardımlarının devam edeceğini dile getiren Muhib ayrıca yabancı güçlerinin 1 milyar dolarlık askeri teçhizatı da Afgan güvenlik güçlerine teslim edeceğini belirtti.

ABD yönetimi 29 Şubat 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile yaptığı anlaşma kapsamında 15 Ocak 2021'e kadar Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e indirecek, 1 Mayıs'ta da tamamını çekecekti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump görevinin son günlerinde Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e indirmişti ancak 20 Ocak'ta görevi devralan Başkan Joe Biden 1 Mayıs tarihine uyamayacağını açıklamış ve ardından 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar tüm ABD askerlerinin çekilmiş olacağını açıklamıştı.

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