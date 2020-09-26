Afganistan ve Irak'ta sivilleri katlettiler... Ordu dokunulmaz oluyor!

Star.com.tr 26 Eylül 2020 Cumartesi 18:39 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 18:39

Tasarının ilk bölümünde, askerleri görevdeyken iddia edilen suçlardan kolayca kurtulabilmesine kapı aralıyor. Bunu, beş yıllık zaman aşımı süresi, kovuşturmaya karşı bir karine ve başsavcının açık rızası gerekliliği sağlayacak.

Tasarı aynı zamanda hükümete, denizaşırı askeri operasyonlarla ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni bir kenara bırakma yetkisi de veriyor. Bu nedenle, İngiliz birliklerinin işkence veya yasadışı eylemlere karıştığı iddia edilirse, hükümet onları kolayca aklayabilecek.

Suçlanan askerler bir şekilde mahkemeye çıkarlarsa, yasa tasarısına göre mahkeme, 'istisnai durum ve streslerini' dikkate almalı. Bu tutum, 'Bu askerler zaten böyle şartlar için eğitilmedi mi?' sorusunu gündeme getirdi.

Tasarıyı eleştirenler, kayıtsızlığın bir mazeret olmadığını, evden ve aileden uzak olmanın baskısı da olmadığını söyleyerek, bu işin profesyonel bir iş olduğunu savunuyor.

İRONİNİN BÖYLESİ...

İngiliz ordusuna insan haklarını görmezden gelerek verilen hakları savunan tasarıya ön ayak olan isim, ünlü avukat Phil Shiner... Ünlü avukat ironik bir biçimde 2004 yılında 'Yılın İnsan Hakları Avukatı', 2007'de ise Hukuk Derneği tarafından Yılın Avukatı seçildi.

Ancak, üç yıl önce utanç içinde ofisinden çıkarıldı ve iflas ilan etti. Düşüşü, 34 milyon sterline (43,4 milyon dolar) mal olan ve İngiliz kuvvetleri tarafından işkence ve taciz iddialarını araştıran 'Irak Tarihi İddialar Ekibi'nin (IHAT) doruk noktası oldu. Shiner sahtekarlıktan, kanıt değiştirmekten suçlu bulundu.

Dönemin Savunma Bakanı Michael Fallon, "Phil Shiner, işkence ve cinayetle ilgili yanlış iddiaların peşinden koşarak askerlerin hayatını mahvetti.' ifadelerini kullanmıştı.

Özellikle ana akım medyada ihanet ve güvensizlik duyguları ön plana çıkarılarak, sistemin sağlam olduğu ve nihayetinde adaletin yerine getirildiği konusunda kamuoyu ikna edildi.

İNGİLİZ ASKERLERİNİN GEÇMİŞİ...

2013 yılında, Kraliyet Deniz Piyadeleri'nden Çavuş Alexander Blackman, Afganistan'ın Helmand vilayetinde, yaralı bir Taliban üyesini öldürmekten suçlu bulundu. Daha sonra adam öldürmeye indirgendi, ancak yine de üç yıl hapis yattı.

Geçen yıl Afganistan ve Irak'ta çocukların askerler tarafından öldürülmesiyle ilgili suçlamalar gündemi meşgul etti.

Elbette, II.Dünya Savaşı'nda savaş esirlerine işkence gibi utanç verici eylemlerin yanı sıra Kenya ve Malezya'da ayrım gözetmeyen ordu cinayetleri gibi geçmişten gelen birçok bilgi mevcut.

SAVAŞ SUÇLARI İÇİN ÜCRETSİZ GEÇİŞ HAKKI

Uluslararası Af Örgütü Birleşik Krallık Direktörü Kate Allen'a göre bu tasarı, kötü niyetli memurlara dokunulmazlık veriyor ve istedikleri gibi davranmalarını sağlayacak.

Allen tasarıyla ilgili açıklamasında, 'Silahlı kuvvetler için yapılan bu tasarı, kimsenin yararına olmayacak. İddia edilen savaş suçları için ücretsiz geçiş hakkı veriliyor.' ifadesini kullandı.

İngiltere'nin bu tasarısından rahatsız olan bazı gazetecilere göre, 'profesyonel ve ilerici insanlar yerine, adrenalin bağımlıları ve silah menzillerine giren her şeye ateş eden tipler' orduya yazılmaya çalışacak.